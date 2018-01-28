Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli programlara katılmak için Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören'in oğlunun nikah şahidi oldu. Ali ve Nursel Aygören'in oğlu Oğuzhan ile Nadire ve Ömer Turan'ın kızı Fatma'nın nikah törenine katılan iki bakanın yanı sıra Denizli protokolü de nikah şahidi oldu. Çiftin nikahının kıyılmasının ardından, evlilik cüzdanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi. Cüzdanı geline veren Soylu, "Allah nazardan korusun inşallah. Güzel ve uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken Hazreti Peygamberin yolu olarak tarif etmiş. Birbiriniz muhakkak çok seveceksiniz ve birbirinize de saygıyı ihmal etmeyeceksiniz. Ama bizim size bir tavsiyemiz var. Birbirinizi sevdiğiniz kadar, hane içerisinde gösterdiğiniz sevgi kadar sizi bugüne getiren, dualarla size bakan ve büyütürken de hep arkanızdan dua okuyan anne ve babalarınızı birbirinizden ne olursunuz fazla sevin. Eğer severseniz evinizde bereket eksik olmaz. Ülkesini ve vatanını seven güzel çocuklar yetiştirin. ve herkes sizin evliliğinizi örnek göstersin" dedi. Bakan Zeybekci ve diğer katılımcılar da çifte mutluluk diledi.