Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10'uncu yılını dolduran projeye, ilk olarak 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan'ın polis gücüne eğitim verilmesiyle başlandı. Ardından devam eden süreçte Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Guatemala, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Maldivler, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, Tunus, Türkmenistan, Ekvador, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Somali, Tacikistan, Ukrayna, Fildişi Sahili, Gambiya, Bangladeş, Ürdün, Haiti, Mali, Nijerya, Etiyopya ve Zambiya'dan polisler katıldı. O günden bugüne kadar 419 kurs gerçekleştirildi, 7 bin 375 kursiyerin katılımı sağlandı. Proje çerçevesinde, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler verildi. Yabancı polis memurları temel atış eğitimi, toplum destekli polislik, terörle mücadele, önemli kişileri koruma, dalgıç eğitimi, istihbarat gibi birçok konuda tecrübe sahibi oldu.