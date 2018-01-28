Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da istihbarat ve terörle mücadele ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde askerî kıyafet satan bir iş yerinde çalışan Ömer A'nın terör örgütü DHKP-C'nin 'sözde' İç Anadolu Bölge Sorumlusu olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu zanlının Ankara, Eskişehir ve Konya'ya sürekli gidip geldiği, örgüte buralarda militan kazandırmaya çalıştığı belirlendi. Şahsın, Ankara'da postacı kıyafetleri aldığını ve eylem yapmak için keşif yaptığını öğrenen polis hemen harekete geçti. Ekipler, Ömer A'yı Başkentte, sürekli görüştüğü Savaş Ö. (23) ve S.C'yi (22) ise Cihanbeyli'de yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. S.C'nin emniyetteki sorgusunda itirafçı olduğu, Ömer A'nın ise 7 gün boyunca sadece şekerli su içerek açlık grevi yaptığı ortaya çıktı. Zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polisin, Ömer A'nın yüzünü Göktürk alfabesiyle "Türk" yazılı bandanayla kapatması dikkati çekti.