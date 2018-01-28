Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkez ANKARA



TSK’nın Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 9’uncu gününe girerken, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri zorlu hava şartlarına rağmen köy köy ilerliyor. Gülbaba mevkiinde çatışmalar, karşılıklı iki köy arasında sürüyor. Dünkü hava harekâtı ile PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 6 hedef imha edildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye’nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hâle getirildi.



KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Köşeye sıkışan PYD/PKK'nın sözde yöneticileri ise yeni provokasyon yöntemleri arayışı içinde.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde yöneticileri, provokasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimleri kapsamında örgüt mensuplarına sivil elbise giyerek gizlenmeleri, TSK'nin ilerleme istikameti üzerindeki köy ve kasabalarda evlerin bir kısmını boşaltarak buralarda savunma yapmaları yönünde talimat veriyor. Harekatın başından beri bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmaya çalışan, planları tutmayınca yeni hesaplar peşine düşen terör örgütünün ayrıca masum insanlara yönelik bombalama türü eylemler yaparak, bunları TSK'nin gerçekleştirdiği yönünde kara propaganda faaliyetinde bulunma arayışı içinde olduğu yönünde bilgiler alınıyor.

TSK'dan yapılan açıklamada ise harekât kapsamında şu ana kadar 382 hedefin imha edildiği ve 447 terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildi belirtildi. Teröristlerle girilen çatışmalarda ise 5 askerin şehit olduğu, 41 askerin de yaralandığı bilgili verildi. Harekâtta, 15 ÖSO mensubunun şehit olduğu, 28 ÖSO mensubunun da yaralandığı kaydedildi.



ABD 'SİLAH YOK' DİYOR...

Öte yandan Ankara’nın telefon diplomasisi de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster Herbert ile telefonda görüştü. Görüşmede, Zeytin Dalı Harekâtı, iki ülke ilişkilerinin ele alındı ve ABD’nin artık PYD/YPG'ye silah vermeyeceği hususu teyit edildi.

2 kahraman askerimiz daha şehit

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında dün terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 11 askerimiz de yaralandı. Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın acı haberi Ümraniye’deki baba ocağına ulaştı. TSK, aynı çatışmada ÖSO'dan da 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirdi. Gün içerisinde 53 terörist de etkisiz hâle getirildi. TSK’dan yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.