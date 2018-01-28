Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi. "TSK'ya ait tanka saldırıldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 29 Mart 2011'de Libya'da alev alan bir tanka ait olduğu tespit edildi. "Türk askerinin Afrin'de tutsak edildiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

Rastgele internet sitelerinden buldukları fotoğrafları kullanan PKK destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, terör yandaşlarının harekatla ilgili sosyal mecrada yayınladıkları 'yalan' fotoğrafların kaldırılması için; Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal mecraların yetkilileriyle doğrudan temas kurduklarını belirterek, "ABD menşeli bir kısım sosyal medya şirketi uyarılarımıza rağmen yasa dışı içerikleri çıkarmıyor" dedi.