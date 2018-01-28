Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hâlihazırda bu okullarda 8 bin 900 öğrenci eğitim görüyor. Saha çalışmalarına bir yıl önce başladıklarını kaydeden Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz, bu kapsamda Afrika'nın tamamında hızla müzakereler yürüttüklerini dile getirdi.

Yavuz, FETÖ'nün Afrika'daki en büyük okullarının Mali'de bulunduğuna işaret ederek, bu ülkedeki devralma görüşmelerinin çok çetin geçtiğini, ama 2 ay önce okulları devraldıklarını bildirdi. Mali'de 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren 20 bina ile 18 okulu devraldıklarını dile getiren Yavuz "Terör örgütünün her yerdeki okullarını almaya devam edeceğiz" dedi.