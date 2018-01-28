Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından Yunan botu, bölgeden ayrılarak Kalimnos Adası (Kilimli) önlerine çekilmek zorunda kaldı. 24 saat boyunca bölgede nöbet tutan Türk askeri Yunanlıları bölgeye yaklaştırmıyor.
Türk askeri Yunanları Kardak’a yanaştırmadı
28.01.2018 - 06:07 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 06:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesine yaklaşık 4 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan botuna Türk sahil güvenlik botu engel oldu.
Etiketler : kardak,yunan,
539659 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539659.aspx
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