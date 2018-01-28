Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla  Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup  teröristleri etkisiz hâle getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü  üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan  Zeytin Dalı Harekâtının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, harekâtın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye  ilişkin kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde  yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı  olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait  barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve  masumların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine  işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava  harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak,  mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.  Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı  kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG  ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından  itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. Zeytin Dalı  Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."