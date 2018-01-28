Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı harekatının ilk sürecinde terör örgütü mevzileri ve kiritik alanlar hem savaş uçaklarında hem de top atışlarıyla baskı altında tutuldu ve yumuşatıldı. Ancak bölgedeki hava koşulları güvenlik güçlerinin karşılaştığı en büyük zorluk oldu. Harekat, hızlı başlamasına rağmen hava durumunun da bozulmasıyla yavaşladı. Aşırı çamurlu zemin ve sis ilerlemeyi durdurdu. Hava şartları yüzünden bazen stratejik geri çekilmeler de yaşandı. Bu süreç içinde teröristlerin sızmaları engellenmeye çalışılırken mevzilerin korunması ve güçlendirilmesi sağlandı.

Artık hızlanacak

Harekat sırasında en kritik gelişmeler Burseya Dağı’nda yaşandı. İlk gün ÖSO tarafından alındı ancak hava şartları yüzünden geri çekildi. Sonra tekrar dağı ele geçirme harekatı başlatıldı. Dağda çatışmalar halen sürüyor. Dağın kuzeyinin TSK ve ÖSO’da güney kısımlarının ise YPG’nin elinde olduğu iddia ediliyor. TSK ve ÖSO güçleri Afrin’e beş ayrı noktadan giriş yaptığı ifade edilmişti. Hava kuvvetleri tarafından YPG mevzileri bombalanırken saldırı helikopterleri de hedefleri vuruyor. Çatışmalar Burseya Dağı’nda Hemam köyü, Bilbile, Şera, Şerava, Cindires, Şiye ve Raco mevkilerinde yoğunlaşıyor. Bölgede dün itibariyle hava şartları düzelmeye başladı. Güvenlik uzmanları harekata tekrar hız verileceğini belirtiliyor.

Dağlar geçilince kolay

Dağlık alanların geçilebilmesi halinde daha düz olan alanlarda Afrin kent merkezine ulaşmanın zor olmayacağı iddia ediliyor. Dağlık alanlardaki sıcak çatışmaların bir hafta 10 gün kadar sürebileceği yorumları yapılıyor. Yağmur ve sisin sona ermesinden sonra havaların düzelmesinden dolayı ilk iki gün çok kullanılmayan ancak daha sonra yavaş yavaş devreye giren taarruz helikopterleri ile Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın harekatta daha yaygın kullanılacağı belirtiliyor.

Ne olur beni Türklere verin



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) operasyonuyla kurtarılan Ali Bekki köyünde ele geçirilen bir PKK’lı terörist linç edilmek istenirken araya Özel Kuvvetler mensubu Türk askerleri girdi. Sıcak bölgeden gelen videoda bir kişi, Arapça küfrederek teröriste saldırmak isterken görülüyor. Bu sırada PKK’lı terörist de linçten kurtulmak için, “Ne olur beni Türklere verin” diyor. Saldırıya engel olan özel kuvvetler askeri, “Ben Türk’üm, ilgileniyorum” diyerek teröristi teslim alıyor. ÖSO savaşçıları da linç etmek isteyenleri “Tamam, Türkler teslim aldı” diye yatıştırıyor.



Babasını uğurladı



Türk Silahlı Kuvvetlerinin ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Bingöl’den 200 asker dualarla Afrin’e uğurlandı. Bir küçük kızın babasıyla çektirdiği bu fotoğraf sosyal medyada çok paylaşıldı.



Dağdan ovaya inilecek



Dağlık alanların geçilmesi ve bu bölgedeki mevzilerin kuvvetlendirilmesi çalışmalarından sonra Afrin’ine doğru harekat başlayacak. Bu harekat dağlık arazi de değil düz arazide yapılacak. Bu noktada zırhlı birliklerin etkisi daha çok artacak. Ancak bu sefer de devreye anti tank füze riski artacak. Bu süreçte ÖSO kaynaklarına göre Afrin güneyindeki Tel Rıfat üzerinden de bir cephe açılmaya çalışılacak. TSK ve ÖSO’nun stratejisi çok sayıda noktadan giriş yaparak YPG güçlerini bölmek ve Afrin merkezine ilerlemek üzerine kurulu olduğu kaydedilmekte.,



Meskun mahal çatışması



SURİYE’DE Afrin’in kuşatılmasından sonra TSK’yı uzun ve zorlu bir süreç bekliyor. Terör örgütü sivil halkı kendine kalkan yaptığı için Afrin’in temizlenmesinin zaman alacağı ifade ediliyor. Afrin’de El Bab’daki gibi mayınlı yollar, keskin nişancılar, anti tank füzeleri ve sivil halkın kalkan olarak kullanıldığı bir ortam güvenlik güçlerini bekliyor. Ayrıca uzun süredir bölgede yapılan hazırlık, tüneller, evler arasındaki gizli bağlantılar da yine ortaya çıkacak zorluklar arasında.



İki asker şehit 53 YPG’li öldürüldü...



Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’de 20 Ocak 2018’de başlayan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın 8’inci gününde iki askerin şehit olduğunu, 53 teröristin öldürüldüğünü iki köyün de alındığını açıkladı. TSK açıklamasında, “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekâtta, terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda TSK’dan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Ayrıca TSK’nın desteklediği iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 4 ÖSO mensubu da yaralanmıştır” denildi.



53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada öldürülen toplam terörist sayısı da 447 olarak açıklandı.



Cepheye silah sevkiyatı tam gaz!



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, sekiz gündür başarıyla sürüyor. Gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere tank, zırhlı araç başta olmak üzere sevkiyat ve lojistik destek de tüm hızıyla devam ediyor.



Köşeye sıkışınca fistanlar çıktı



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK’lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor.



Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde yöneticileri, provokasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimleri kapsamında örgüt mensuplarına sivil elbise giyerek gizlenmeleri, TSK’nin ilerleme istikameti üzerindeki köy ve kasabalarda evlerin bir kısmını boşaltarak buralarda savunma yapmaları yönünde talimat veriyor. Harekatın başından beri bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmaya çalışan, planları tutmayınca yeni hesaplar peşine düşen terör örgütünün ayrıca masum insanlara yönelik bombalama türü eylemler yaparak, bunları TSK’nin gerçekleştirdiği yönünde kara propaganda faaliyetinde bulunma arayışı içinde olduğu yönünde bilgiler alınıyor.



Zeytin Dalı artık peçte



Türk silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hava kuvvetleri mensupları için ‘peç’ üretildi. Peç’in üzerindeki operasyona katılan uçakların sayısını simgeleyen 72, bombaların hedeflerini tam isabet vurduğunu gösteren ‘yüzde 95’ yazıları dikkat çekti.



YPG insanlık suçu işliyor



İnsan Hakları Örgütü SNHR’nin raporuna göre, PYD/YPG işgal ettiği yerde etnik temizlik, keyfi tutuklama yapıyor, gençleri zorla askere alıyor

PKK ile aynı stratejiyi kullanan PYD/YPG, Suriye’de etnik temizlik dahil olmak üzere pek çok insanlık suçu işliyor. Örgütün insan hakları ihlallerinin kanıtı ise uluslararası kuruluşların raporları. Uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına konu olan PYD/YPG’nin insan hakları ihlalleri nedeniyle Suriye’de yerel halk göçe zorlandı ve terör örgütünün zulmünden kaçanlar Türkiye’ye sığındı. Suriye’de sözde DEAŞ ile mücadele eden tek örgüt olarak dünyaya tanıtılan PYD/YPG, ‘mücadele’ adı altında elde ettiği silah ve mühimmatın çoğunu bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin örgüt karşısında sindirilmesi amacıyla kullanıyor.

Suriye’de İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından 2016 yılının Ocak ayında yayımlanan rapora göre, PYD/YPG’nin kontrolündeki bölgelerde etnik temizlikten keyfi tutuklamalara, zorla askere almaktan göç ettirmeye kadar birçok insan hakları ihlali yaşandı.

Terör örgütü PYD/YPG tarafından 51 çocuk, 43 kadın ve işkence altında hayatını kaybeden 16 kişi dahil olmak üzere en az 407 sivil öldürüldü.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2014 yılının Haziran ayında yayımladığı raporda da örgütün siyasi açıdan kendisine rakip gördüğü kişilere yönelik alıkoyma, kaçırma ve infaz gibi yöntemlere sıklıkla başvurduğuna yer verildi.

Suriye’de alternatif yapılanmaya izin vermeyen terör örgütü PYD/YPG, muhaliflere yönelik infaz eylemlerine 2011 yılının Ekim ayında muhalif Kürtlerden oluşan Geleceğin Partisi’nin lideri Mişel Temo’ya yönelik suikastla başladı. Aşiret lideri Abdullah Bedro ve Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi Halep sorumlusu Şerzad Hac Reşid, terör örgütünün suikast eylemleri sonucu öldürüldü.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Salah Bedreddin, terör örgütü PYD/YPG’nin baskısı nedeniyle Erbil’e kaçmak, ülkede savaş öncesi var olan 12 Kürt grup da baskılar yüzünden PYD kontrolündeki bölgelerden göç etmek zorunda kaldı.

Terör örgütünün sözde polis teşkilatı olarak adlandırdığı ‘Asayiş’ tarafından yapılan ihlaller, insan hakları izleme örgütlerinin raporlarında yer aldı. Raporlara göre, terör örgütü tarafından alıkonulan kişiler, tutuldukları sırada işkence ve kötü muameleye maruz kalırken birçoğu da hayatını kaybetti.

Kadınlara zorla silah

HRW’nin raporunda, 2012-2014 yıllarında bölgede çözülemeyen 9 cinayet ve kaybolma vakası yaşandığına işaret edilerek, bu insanların hepsinin PYD/YPG muhalifi olmalarının, keyfi uygulamalar konusunda kuşku uyandırdığı vurgulandı.

Kadınlara ve çocuklara karşı şiddete başvuran PYD/YPG’nin bu uygulamaları, 2016 yılının Ocak ayında SNHR’nin yayımladığı raporda yer aldı. Rapora göre, 2011-2016 yıllarında 42 kadın, PYD/YPG’li teröristlerce öldürüldü. Terör örgütü, Ocak 2014-Ekim 2015 tarihlerinde Haseke, Kamışlı ve Afrin gibi bölgelerde ‘zorunlu askerlik’ adı altında 88 kadını alıkoydu.

Ele geçirdiği toprakların demografik yapısını değiştirmek isteyen terör örgütü, bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutuyor. İnsan Hakları Suriye Ağı’nın raporuna göre, Haseke’de yaklaşık 100 Türkmen aile, şiddet ve baskıya maruz kaldı. Ülkenin farklı yerlerine göç etmek zorunda kalan Türkmenler, zor yaşam koşulları nedeniyle Türkiye’ye sığındı.

Uluslararası teröristler



YPG’ye katılan çeşitli ülkelerden kişiler Afrin’de ‘Buraya geldik. Türkiye’ye karşı savaşacağız’ diye açıklama yaptı. Fransız YPG’li “Tolhildan, ‘Her ne olursa olsun topraklarımızı korumakta kararlıyız. Bunu yapacağız çünkü tüm dünya olan biteni sadece izliyor. Görmezden geliyor” dedi.



Çocuk askerler



En az 49 yerleşim yerinden on binlerce insan sürgün edilirken terör örgütü PYD/YPG, 26 Mayıs 2015’te Haseke’nin güneyindeki 26’dan fazla köyde insanlara köylerini boşaltmaları için 24 saat verdi. PYD/YPG’li teröristler sözde Kürdistan’da Araplara ve Türkmenlere yer olmadığını söyleyerek birçok evi yaktı.



Uluslararası Af Örgütünün Ekim 2015’te yayımladığı, Arap köyü Tel Hamis’in Haziran 2014 ve Haziran 2015 tarihlerindeki durumunun uydu fotoğrafları ile karşılaştırmalı olarak ortaya konulduğu raporda, 225 binalık köyün bir sene içinde yüzde 94’ünün yıkıldığı, sadece 14 binanın ayakta kaldığı tespiti yer aldı.



Uluslararası pek çok sözleşmede çocukların savaştırılması yasak olmasına rağmen terör örgütü PYD/YPG, çocukları çatışmaların ön cephelerine sürüyor. BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun 16 Ağustos 2013’te yayımladığı raporda da PYD/YPG’nin Afrin ve Haseke’de 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını kullandığı kaydedildi. BM’nin ‘Suriye’deki Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar’ başlıklı raporunda da Haseke bölgesinde yaşları 14 ve 17 arasında değişen çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı, ABD’nin Haziran 2016’da yayımladığı İnsan Ticareti Raporu’nda ise örgütün 15 yaş altı çocukları kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği vurgulandı.



O hastane onarıldı



Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’nın top atışlarıyla zarar gören Azez bölgesindeki tek Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi, Türkiye’nin desteğiyle yeniden onarıldı. TSK’nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör saldırılarında oluşan tahribat izleri de silinmeye çalışılıyor. Bu kapsamda, 19 Ocak’ta teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilen Azez bölgesindeki tek akıl ve ruh sağlığı hastanesine de Türkiye yardım elini uzattı. Hastanede onarım çalışmalarına başlayan ekipler hasarı giderdi. Bölge halkının temizlik çalışmalarına başladığı hastane, 1-2 gün içerisinde yeniden hastalarına kapılarını açacak.