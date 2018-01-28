Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Tank, fırtına obüs topları, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) da PYD/PKK mevzilerini yerle bir ediyor. Bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Burseya Dağı’na yönelik bombardımanı televizyon kanalları canlı yayında verdi.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığı, harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.