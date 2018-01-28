İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'deki programı için sabah uçakla Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu kent protokolü tarafından karşılanan Soylu'ya çocuklar tarafından çiçek verildi. Bakan Soylu, havaalanından inceleme yapmak üzere Oğuzeli ilçesindeki Göç ve Geri Gönderme Merkezine hareket etti. Soylu'nun buradaki incelemelerinin ardından Osmaniye'ye geçmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te
28.01.2018 - 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye programı için uçakla Gaziantep'e geldi.
Etiketler : süleyman soylu,İçişleri Bakanı,gaziantep,
539711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539711.aspx
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