Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum İl Kongresi'nde bazı akademisyen ve sanatçıların Afrin'deki harekatın durdurulması için imzalayıp milletvekillerine gönderdiği bildirgeye sert tepki göstererek,"Kendini aydın diye adlandıranların neden bu operasyonlardan rahatsız olduğunu bilemiyoruz. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış. Yememiş içmemiş böyle bir hezeyana imza atmış bir de bunu milletvekillerini göndermişler. Şimdiye kadar aklınız neredeydi, terör örgütleri ülkemize 700 kere saldırırken siz neredeydiniz. Terör örgütleri masumları öldürürken sizin neden sesiniz çıkmadı? Siz ne vicdansızsınız ya? Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler siz kalkıp biz barış istiyoruz diyeceksiniz. Barış kanla tesis edilmez, bunlar bunu yaptılar! Neden o zaman 3 maymunu oynadınız hainler? Be ahlaksız, be adi, sanatçı olsan ne olur, profesör olsan ne olur." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bizi karşılayan tüm vatandaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.Erol Olçok'u ve onun yiğit evladı Abdullah kardeşimi rahmetle yadediyorum. Onlar 15 Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri atıldılar.

AFRİN'DE 20 ŞEHİDİMİZ VAR

Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse ÖSO olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden, gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben ondan sonra da siz benimle beraber... Biz şu terbiye ile yetiştik: Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.

ALLAHSIZLAR ANLAMAZ...

Meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba-evlat yazdılar. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz.

484 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm ve şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya tepesi de düşmek üzere. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

YURTDIŞINA KAÇANLAR KURTULDUK SANMASIN

Bak Azez'de şu anda adeta huzur var. Güneyden Kuzeye taarruzlar devam ediyor. Ve bu karda kışta Mehmedimiz, ÖSO ile beraber yola devam ediyor.Yurt dışına kaçanlar kurtulduk sanmasınlar, onlar için de adalet tecelli edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditleri tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz tamamen sürecektir.

2019 SEÇİMLERİNDE DAHA İYİ BİR TABLO BEKLİYORUZ

Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 83'lük oy oranları ile Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren, Boğazkale, Uğurludağ, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Alaca, haydi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Çorumlu kardeşlerim inşallah başkaları ile değil, kendisi ile yarışacak.

AFRİN BİLDİRGESİNE SERT TEPKİ

Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihin en büyük zayiatını verdikçe birileri rahatsız oluyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor.

Kendini aydın diye adlandıranların neden bu operasyonlardan rahatsız olduğunu bilemiyoruz. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, barış istiyormuş, sınırlarını korumasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Yememiş içmemiş böyle bir hezeyana imza atmış bir de bunu milletvekillerini göndermişler. Şimdiye kadar aklınız neredeydi, terör örgütleri ülkemize 700 kere saldırırken siz neredeydiniz. Terör örgütleri masumları öldürürken sizin neden sesiniz çıkmadı? Siz ne vicdansızsınız ya? Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Benim vatandaşımın canına kast edecekler siz kalkıp biz barış istiyoruz diyeceksiniz. Barış kanla tesis edilmez, bunlar bunu yaptılar! Neden o zaman 3 maymunu oynadınız hainler?

BE AHLAKSIZ, BE ADİ, SANATÇI OLSAN NE OLUR

Teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Eşim canlı veya şehit. Beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler. Eşi bunu söylüyor. Dedim ki, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde terör örgütünden çok kişi var. Biz ne yapacak yapacak ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyosunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir keze olsun bölücü örgütün evinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir açıklama yapmadınız? Utanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz.