Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı 9. gününe girerken Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'ndan anlamlı bir mesaj geldi. Bakan Çavuşoğlu, Afrin'deki askerlere destek amacıyla sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı. Kısa süre içinde çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına vatandaşlar tarafından, "En büyük asker bizim asker", "Mesaj büyük bakanım iftihar ediyoruz" yorumları yapıldı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
28.01.2018 - 13:41 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Afrin operasyonuna, paylaştığı askerlik fotoğrafıyla destek verdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı,Mevlût Çavuşoğlu,Afrin,
539715 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539715.aspx
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