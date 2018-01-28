Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den sabah saatlerinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nda 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Komutanla görüştüm, inşallah birazdan Burseya Dağı'nı da düşüreceğiz. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur." dedi.