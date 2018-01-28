Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen şehidi ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve "Kalk da bana gel" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.