Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

ÇATIŞMA SESLERİ DUYULMUŞTU

Sabah uçak, tank ve obüslerin bombardımanı sonrası komandolar ve ÖSO birlikleri ilerlemeye başladı, yoğun çatışma sesleri duyuldu. Anadolu Ajansı saat 14:27'de dağın ele geçirildiğini duyurdu.

"ÇOK DAHA EMİN BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Komutanla görüştüm, inşallah birazdan Burseya Dağı'nı da düşüreceğiz. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur." ifadelerini kullanmıştı.