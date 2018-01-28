Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldıktan sonra Amasya'ya hareket etti. 6. Olağan Amasya İl Kongresi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı yetkililer tarafından havaalanında karşılandı. Erdoğan'ın kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya'da
28.01.2018 - 15:20 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'ya geldi.
Etiketler : erdoğan,recep tayyip erdoğan,amasya,
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