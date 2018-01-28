Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldıktan sonra Amasya'ya hareket etti. 6. Olağan Amasya İl Kongresi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasyalı yetkililer tarafından havaalanında karşılandı. Erdoğan'ın kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.