“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. H3alen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
TSK, Burseya Dağı'nın ele geçirildiğini bu açıklamayla duyurdu
28.01.2018 - 15:27 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi. Anadolu Ajansı saat 14:27'de dağın ele geçirildiğini duyurdu. TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Hâlen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir" denildi.
Etiketler : Burseya Dağı,tsk,afrin,son dakika,
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