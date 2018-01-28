Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 857 milyon 630 bin metreküp depolama hacmine sahip Süloğlu, Altınyazı, Kadıköy, Yeni Karpuzlu, Sultanköy, Hamzadere, Kayalıköy, Kırklareli, Armağan, Karaidemir ve Türkmeneli barajlarında 569 milyon 563 bin metreküp su bulunuyor. Barajlarda, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 354 milyon 643 bin metreküp olduğu belirtildi. DSİ 11. Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'daki barajların doluluk oranlarının seviyesinin iyi durumda olduğunu söyledi. Yağışlarla bölgedeki baraj ve göllerin dolmaya başladığını anlatan Genç, "Yağış miktarı önceki yılların ortalamasına göre yüzde 45 daha fazla oldu. Yağışlar devam ediyor kar yağışıyla birlikte barajların doluluk oranlarının daha da üst seviyelere çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yağışların adece Edirne'de değil, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığını vurgulayan Genç, Tekirdağ'da yüzde 19, Kırklareli'nde de yüzde 15'lik bir artış olduğunu aktardı.

Genç, toplam 857 milyon 630 bin metreküp depolama hacmine sahip 11 barajda 569 milyon 563 bin metreküp su bulunduğunu söyledi.