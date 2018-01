Türkiye Gazetesi

Amasya İl Kongresi'ne katılmak için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce salonun önünde toplanan binlerce kişiye seslendi. Ardından salona geçti ve kongrede konuştu. Zeytin Dalı harekatı kapsamında sabah saatlerinde düşmek üzere olduğunu duyurduğu Burseya Dağı'nın ele geçirildiğini açıklayan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar vs., onlara rağmen bitirdiler. Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz ceddine bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Sizin tarihiniz işgallerle dolu, sömürgelerle dolu. Şu anda bunlar, bu ahlaksızlar, buyurun, Almanya'da terör örgütlerine, camilerimizi saldırtarak , cam çerçeve indirerek bunları polisleri ile beraber seyrediyorlar. Vatandaşlarım havalimanında, polislerin gözleri önünde, oradaki vatandaşlarımıza bu PKK'lılar, teröristler saldırırken sessiz duruyorlar.

BİZ AFRİN'DE TOPRAK MERAKLISI DEĞİLİZ

Bunlara işgalci kimdir, konuksever kimdir, onu biz öğreteceğiz. Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. ama 2.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz.Azez, Cerablus, El Rai, buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre kare bu araziye şu anda 130 bin, bizdeki mülteci geri döndü. Şimdi onlar evlerine gittiler. Onların orada her türlü imkanlarını hazırlıyoruz, öyle gönderiyoruz. Adalet devletin esasıdır, malın, paranın, pulun değil. Biz bununla da kalmadık. Şimdi, ÖSO ile Mehmetdim beraber. Beraber yürüyorlar. Fakat, bunu hazmedemeyenler de var.Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, can ve mal güvenliğine tehdit olduğu zaman da gözümüz kimseyi görmez.

SENİN HER YERİN TABİP OLSA NE YAZAR?

Birileri çıkmış, savaşa hayır diye bildiri yayınlıyor. Ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Bu zatlar, terör örgütü Suriye'de on binlerce insanı öldürürken, milyonlarca insanı evinden yurdundan ederken neredeydiler. Terör örgütüne 5 bin TIR silah verilirken 'savaşa hayır' demek hiç mi akıllarına gelmedi. Terör örgütü öğretmenleri okul önlerinde, anneleri sokak ortasında, babaları evlatların gözü önünde, polisleri uyudukları yataklarında, kaymakamımızı masasının altına koydukları bomba ile odasında, Yasin Börüleri kıstırdıkları binada, binlerce masumu en savunmasız hallerinde katlederken bunlardan tek bir ses duydunuz mu? Sözde tabipler birliği 'savaşa hayır' diyor. Senin her yerin tabip olsa ne yazar. Sözde profesör. Senin her yerin profesör olsa ne yazar? Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik "savaşa hayır" diyenler aslında "zulme evet" deiyor. Aslında masumların canının, malının, ırzının tasallutuna 'evet' diyorlar. Aslında bölgenin terör örgütü eliyle işgaline 'evet' diyorlar. Asıl kirlilik budur. Asıl 'hayır' denmesi gereken onursuz duruş budur.

REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR SLOGANLARINA BÖYLE YANIT VERDİ!

Geçen komuta kademesine sordum. İhtiyacımız var mı dedim, yeteriz dediler. İhtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, siz de arkadan geleceksiniz. Onun için durmak yok, yola devam.

"20 ŞEHİDİMİZ VAR, 7'Sİ MEHMEDİMİZ, DİĞERLERİ ÖSO'DAN"

Az önce rakamları tekrar aldım. 484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de ÖSO ordusundan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan. Burseya Dağı tamam. Halloldu. Oradan bölgeye hakimiyet çok daha rahat olacak.

130 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar. Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz. Fırat kalkanı sonrası şu ana kadar 130 bin kişi Suriye'ye döndü.

O ŞAHSA HADDİNİ BİLDİRİN

15 Temmuz gecesi bu kardeşiniz 'Yürüyün meydanlara' dedi. Birisi de geldi, tankların arasından hemen Bakırköy'e sıvıştı. O kişinin kim olduğunuz biliyorsunuz ama ona da siz Amasya'da haddini bildirmeniz lazım.