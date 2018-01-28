Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir TSK ve ÖSO tarafından kuşatma altında bulunan Burseya Dağı, terör örgütü PKK/PYD'nin elinden alındı. Türk ve dünya basınında geniş yankı uyandıran TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı harekâtında bugün stratejik öneme sahip olan Burseya Dağı, teröristlerden alındı ve dağa Türk bayrağı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Çorum'da yaptığı konuşmasında, ''İnşallah, Burseya Dağı düşecektir'' açıklamasının ardından çok geçmeden Burseya Dağı, teröristlerden tamamıyla temizlendi. Türk basınında geniş yer alan Burseya Dağı'nda günlerdir çatışmalar yaşanıyor, haliyle harekâtı yakından takip edenler, ''Burseya Dağı nerededir, Burseya Dağı'nın stratejik önemi nedir, Burseya Dağı neden önemli'' gibi sorulara cevap arıyor... Gelin Burseya Dağı ile ilgili merak ettiğiniz bu konulara birlikte bakalım...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gününde devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesi ile Burseya Dağı'ndaki çatışmalar şiddetlendi.

Gece saatlerinden itibaren TSK'ya bağlı jetler bölgeye bombardıman yaptı, sınır karakollarından yapılan top ve tank atışlarıyla da bölge yoğun ateş altına alındı.

Yoğun bombardımanda terör örgütünün hazırladığı 90 santimetre kalınlığında olduğu belirtilen beton koruganlar, mevziler ve birbirine bağlı beton tüneller de hedef alındı.

BOMBARDIMANIN ARDINDAN TAARRUZ

Bombardımanın ardından ÖSO unsurları ile Türk komandoları saldırıya geçti. TSK'dan yapılan açıklamada, stratejik önemdeki Burseya Dağı'nın saat 14.30'da PKK/PYD'li teröristlerden ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Bölgede mayın tarama faaliyetleri de yürütülüyor.

TOPLAM 18 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

Böylece Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Bölgenin en yüksek tepesi olan Burseya Dağı Afrin'e 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dağın alınmasının ardından TSK ve ÖSO'nun Afrin'e ilerlemesi bekleniyor.

484 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 20 Ocak'tan itibaren toplamda 484 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BURSEYA AÇIKLAMASI

AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Az önce komutanla görüştüm. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğimizi söyledi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile sahada ilerleyen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalif gruplar Afrin'e doğru yürümeye devam ediyor. Afrin'e koridor açmak için kritik öneme sahip olan Burseya Dağı, karadan obüs ve tanklarla, havadan ise uçaklarla yoğun bombardıman altına alındı.

Yoğun çatışmaların sürdüğü kritik noktayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz evvel komutanla konuştum, 'İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

BURSEYA DAĞI NEREDE?

Burseya Dağı, Azez ile Kilis'e bakması dolayısıyla TSK, ÖSO ve Türkiye'nin topraklarını tehdit etmekteydi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.

Burseya Dağı'nın stratejik önemi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde PKK/PYD'li teröristlerin elindeki stratejik Burseya Dağı'nda kontrol sağlanmıştı. Burseya Dağı, operasyonun 9'uncu gününde tamamen ele geçirildi. TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği Burseya Dağı tam olarak nerede yer alıyor ve neden önemli?

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 9'uncu güne girildi. Afrin'in doğusunda yer alan Azez'den harekatın başlamasıyla stratejik konumda olan Burseya Dağı teröristlerden temizlendi.

Artık Kilis'i hedef alamayacaklar

Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen, Burseya Dağı'nın ele geçirilmesiyle birlikte PYD'li teröristlerin Azez ve Kilis'i roket ve kaytuşalarla hedef alamayacağını söyledi.

Burseya Dağı neden önemli?

Burseya Dağı'nın stratejik önemini canlı yayında anlatan Yeni Şafak Muhabiri Yılmaz Bilgen, "Stratejik Burseya Dağı'nın ele geçirilmesiyle birlikte, Kilis terör örgütü PKK'nın menzilinden çıkıyor. Roket ve kaytuşalar, bu bölgeden artık Kilis'i hedef alamayacak.

Burseya'da kontrol 3'üncü günde sağlanmıştı

Stratejik bölgede en son kontrol sağlanması bekleniyordu ancak TSK ve ÖSO'nun operasyonuyla birkaç saat içerisinde ele geçirildi.

Bölgedeki ABD yapımı gözetleme kuleleri ve PKK'nın eğitim kampları da bulunuyordu" dedi.

Burseya Dağı'nın terör örgütü tarafından gözetleme kulesi olduğuna dikkat çeken Bilgen, "Bu bölgede ABD tipi gözetleme kulesi ve örgütün eğitim kampları vardı" dedi.