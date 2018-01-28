Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbaşı ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren komandolar burada bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği komandolar bir süre sonra araçlarına binerek sınır bölgesine uğurlandı.