Gölbaşı ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren komandolar burada bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği komandolar bir süre sonra araçlarına binerek sınır bölgesine uğurlandı.
Afrin’e askeri sevkiyat devam ediyor
28.01.2018 - 17:33 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandolar, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere bölgeye uğurlandı.
Etiketler : Adıyaman,Gölbaşı,askeri sevkiyat,
539753 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539753.aspx
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