Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin oğlu Alper Tunga ile bir süre sohbet ederek şehit oğlunun elini öptü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polisin ailesi ile görüştü
28.01.2018 - 18:10 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için gittiği Amasya'da şehit özel harekat polisi Bülent Ay'ın ailesi ile de görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,6. Olağan İl Kongresi,
539757 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539757.aspx
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