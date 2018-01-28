Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20.15: TSK, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bugün 20 hedefin imha edildiğini ve 73'ü gün içerisinde olmaz üzere harekâtta 557 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

TSK'nın yaptığı açıklama;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 557 olmuştur.

Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

17.35: TSK ve ÖSO unsurları, Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü terörist PYD/PKK'lılardan temizledi.

15:48: AA'nın haberine göre yaklaşık yedi yıldır Afrin'i işgal eden terör örgütünün Burseya Dağı'nda yaptığı hendek ve geçişli tünel sistemlerine dayalı savunma hatları içinde, örgütün geri çekilme sırasında kurmuş olabileceği tuzakları tarama ve imha faaliyeti gerçekleştiriliyor. Burseya Dağı'nı güneyden kuzeye geçen hendek ve tünel sistemleri içinde kurulan El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlı tuzaklara karşı başlatılan çalışmada TSK ve ÖSO'ya bağlı birlikler yer alıyor.

KOMANDO 3. KOLORDU...

Sabah saatlerinde başlayan operasyonda öncü görev alan TSK seçkin komando birlikleri ile ÖSO bünyesindeki 3. Kolordu, ele geçirilen zirveyi terör örgütünün yeniden geri alma amaçlı olası saldırılarına karşı tahkim çalışmalarını da icra ediyor. TSK ve ÖSO, terör örgütü mensuplarının Burseya Dağı'na yönelik herhangi bir karşı girişimine karşı ileri güvenlik hatları da kuruyor.

SİHA'LAR DA VURDU

Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesi operasyonunda TSK envanterindeki Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) da görev aldı. Terör örgütünün yer üstü hedefleri ile tünel mevzilerinin giriş alanları SİHA'ların başarılı atışları ile vuruldu.

18 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ALINDI

Gece saatlerinde TSK savaş uçaklarının hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla harekâtın 9. gününde Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekâta destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekâtın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ

15:21: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden flaş bir açıklama geldi. Açıklama şöyle: “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Hâlen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

14:27: Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi.

13:28: Öğlene doğru bombardımanın şiddeti azalırken, komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun belirlenen hedeflere ilerlemeye başlamasının ardından yoğun çatışma sesleri duyulmaya başlandı. Ara ara yoğunlaşan çatışma sesleri, Kilis'in sınır köylerinden de duyulabiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'BURSEYA DAĞI DÜŞMEK ÜZERE' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklamada "Az önce komutan ile görüştüm. ’Sayı kaç oldu’ dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi’ni de düşüreceğiz dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor" diye konuştu.

TÜNEL, KORUGAN, GİZLİ TÜNELLER...

11:09: Afrin'deki terör hedefleri savaş uçakları, fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alınıyor. Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görülebiliyor. Bölgede havanın açmasının ardından terör örgütünün Burseya Dağı'nda uzun sürede hazırladığı, beton koruganları, beton mevzileri, kuleleri, tünelleri ateş altına alındı. Stratejik dağın yaklaşık 13 kilometre uzağında Afrin merkezi bulunuyor. Terör örgütünün bu dağda uzun süre tahkimat hazırlığı yaptığı biliniyordu.

Afrin Harekâtı'nın başarıyla devam ettiğini belirten güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, Burseya'daki operasyonlar için "Beton koruganlar, gizli tüneller, ateş mevzileri, tuzaklar, EYP'ler, irtibat hendekleri var. Şehit verilmemesi, kayıpların azalması için bunların tek tek deşifre edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle de çok gerçekçi, başarılı, adım adım ilerlenen bir harekât yürütülüyor" diyor.

09:57: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya Dağı'nın büyük bölümü teröristlerden temizlenmiş, terör örgütü Burseya Dağı'nın Afrin'e bakan yamaçlarına çekilmişti. Burseya Dağı'nda terör örgütünün beton mevzileri, tünelleri, kuleleri bulunuyordu.

484 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

09:06: TSK'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine döndü. Gece sürecisinde 37 terörist etkisiz hâle getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 484 oldu.

DÜN NELER YAŞANDI?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ‘Zeytin Dalı’ harekâtı dün, bölgede hava koşullarının düzelmeye başlamasıyla birlikte hız kazandı. TSK ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) dün öğle saatlerinde stratejik açıdan çok önemli bir hamle yaparak Afrin’in kuzey batısında kent merkezi yolu üzerinde bulunan Ali Bekki köyünü aldı. Taşlık bir araziye sahip olan köyde, terör örgütü PYD-PKK’nın barınak ve sığınaklarının yanı sıra eğitim kampının da olduğu öğrenildi. Köyün ele geçirilmesinde çıkan çatışmada en az 10 PYD/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği değerlendiriliyor. TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak’ta başlattığı harekât kapsamındaki kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesi terör örgütünden alınmıştı.