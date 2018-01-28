Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından atışlar yapıldı.

PKK MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 9'uncu gününde, TSK tarafından Darmık Dağı'nda belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait mevziler, savaş uçakları ve tanklar tarafından yoğun ateş altına alındı.

VURULAN HEDEFLERDEN DUMAN YÜKSELDİ

Atış seslerinin duyulduğu Kilis sınır hattında belirlenen hedeflerin vurulmasının ardından dumanlar yükseldi.

KİLİS'TE TANKLAR SINIRA DOĞRU İLERLEDİ

Öte yandan, zaman zaman Kilis kent merkezinden tanklar sınır hattına doğru ilerledi.