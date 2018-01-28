Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgüt destekçilerinin, sosyal medyada "Türkiye'nin Afrin'de çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın 18 Mayıs 2015'te çekildiği ve bomba sesinden korktukları için kulaklarını kapatan Yemenli çocuklara ait olduğu tespit edildi.

"Afrin'de TSK'ya ait savaş uçağının düşürüldüğüne" yönelik sosyal medyada dolaşan fotoğrafın da Temmuz 2014'te Ukrayna'da düşürülen MH17 sefer sayılı Malezya Havayollarına ait yolcu uçağının enkazına ait olduğu ortaya çıktı.

"YPG'nin Afrin'de yoğun roket saldırısı düzenlediği" şeklinde paylaşılan fotoğrafın ise 23 Mart 2011'de Libya'da çekildiği belirlendi.

AA'nın, TSK'yi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.

Terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmış ve Malezya'da düşen akrobasi uçağını da yine "Türk uçakları Afrin'de YPG tarafından düşürüldü" yalanıyla servis etmişti.