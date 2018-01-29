Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Afrin'i teröristlerden temizlemek için ÖSO ile birlikte savaşıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar ÖSO'dan çok sayıda şehit ve yaralı asker var. Peki Kızıl Elma'ya ulaşmak için beraber hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu kimdir? diye tüm haber takip edenlerin, gündemin nabzını tutanların aklından geçen bir sorudur. Bugünler de sıklıkla adını duyuyoruz. Peki ÖSO nedir?, ÖSO ne demek? tüm merak edilenler haberimizde detaylı olarak yer almaktadır.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU KİMDİR?

ÖSO, rejimin şiddet kullanımına karşı Suriyeli muhalifler tarafından kurulmuş olan ve kuruluşunda Albay Hüseyin Harmuş ile Albay Riyad Esad gibi rejim ordusundan ayrılmış subayların ön plana çıktığı bir askeri yapıdır.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU KİMLERDEN OLUŞUR?



Başlangıçta rejim ordusundan ayrılan askerlerce oluşturulsa da daha sonra Suriyeli muhalif sivillerinde dâhil edildiği ÖSO, bizzat Suriye’nin Dostları Grubu tarafından eğitildi. Mevcut

durum itibarıyla ÖSO çatısı altında irili ufaklı birçok Arap, Türkmen ve Kürt grup bulunmaktadır. Bu gruplar, El-Kaide ideolojisinin Suriye’deki karşılığı olan Heyet Tahrir

Şam (HTŞ) ile son olarak İdlib’de büyük sorunlar ve yoğun çatışmalar yaşadılar.