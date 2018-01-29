Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti bir gerginlik olmadan Türk kara sularını terk etti. Kammenos'un çelenk attıktan sonra Kardak'a bir mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası önüne çekildiği görüldü. Yaklaşık 20 dakika bölgede kalan, daha sonra geldiği Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botlarının eşliğinde Leros Adası'na doğru hareket eden Kammenos'un bulunduğu dakikalarda Türk sahil güvenlik helikopterinin Kardak kayalıklarının üzerine 10 metre kadar alçaldığı ve devriye gezdiği görüldü. Geçtiğimiz yıl helikopterle gelerek Kardak kayalıklarının tam üzerinden çelengini bırakan Kammenos'un bu defa denizden gelmesi buna rağmen Türk botları tarafından adaya, yarım milden daha fazla yaklaştırılmaması dikkat çekti. Yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir" dedi.