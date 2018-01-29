Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



TSK’nın Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 10’uncu gününe girerken dün TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda yaşanan çatışmanın ardından dağ, PYD/PKK'nın elinden alındı. Mehmetçik, Burseya Dağı’nı terörden temizledikten sonra Türk bayrağını astı.



557 TERÖRİST ETKİSİZ

TSK’nın yaptığı açıklamaya göre Hava Kuvvetleri tarafından dün gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine döndü. Gün içinde 73 terörist etkisiz hâle getirilirken; harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 557 olduğu duyuruldu.



MEVZİLER YERLE BİR

Dün TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alırken; TSK da savaş uçakları, tank, fırtına obüs topları, çok namlulu roketatarlarla örgütün Burseya Dağı'nda uzun sürede hazırladığı beton mevzileri, kuleleri, tünelleri yerle bir etti.



18 NOKTA DAHA TEMİZLENDİ

Yoğun çatışmanın ardından saat 14 sularında Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi. Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Afrin’in kuzey sınır hattındaki Qastel Cindo, Yazbak ve Marin köyleri TSK’nın desteklediği ÖSO tarafından ele geçirildi. TSK ve ÖSO güçleri, harekâtın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.



HALKA İNSANİ YARDIM

TSK ile birlikte Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütünden temizlenen köylerde sivil halka insani yardım dağıttı. ÖSO mensuplarınca yardım malzemeleri bizzat evlere gidilerek Afrin köylülerine teslim edildi.