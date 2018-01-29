Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 25. Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda iki altın madalya elde etti. Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencisi Emre Kılıç kimya alanında, Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bahadır Kılıçarslan da bilgisayar alanında altın madalya kazandı.

Mayıs ayından itibaren TÜBİTAK yaz ve kış kampına katılarak sınavlarında başarılı olan İhlas Koleji öğrencileri, Antalya’da bir otelde TÜBİTAK tarafından düzenlenen törenle madalyalarını aldı. İki başarılı öğrenciye madalyalarını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş takdim etti. Özel Marmara Evleri İhlas Fen ve Anadolu lisesi öğrencileri Kılıç ve Kılıçarslan’ın, altın madalyayla beraber üniversite giriş sınavında ek puan, para ödülü ve üniversite öğrenimleri boyunca TÜBİTAK bursu alacakları bildirildi. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur, tüm Türkiye’nin en prestijli okulları arasından üstün başarılı öğrencilerin seçildiği bu yarışmada Türkiye’den 4 bin kişinin üzerinde öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda altın madalya alan öğrencilerini tebrik etti.

Elde edilen başarı ile İhlas Eğitim Kurumları okullarının eğitim öğretim kalitesi ile bilimsel yarışmalara ne kadar ciddi hazırlandıklarının tescil edildiğini belirten Okur, geçen yıl mayıs ayında yaklaşık 4 bin öğrenci arasında başlayan serüven sonunda iki öğrencilerinin altın madalyaya uzandığını kaydetti. İsa Akar İHA