Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın Afrin’deki terör varlığını sona erdirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonucu sıkışan teröristler DEAŞ taktiklerini kullanmaya başladı. Dün TSK’nın teröristlerden temizlediği Afrin’in Cinderes Beldesine bağlı Al Hammam köyündeki birliklere yapılan canlı bomba saldırısı kayıpsız atlatıldı.



TANKA ULAŞAMADAN...

Cinderes’in batısında bulunan El Hammam köyündeki tanklara zarar vermek isteyen PKK/YPJ üyesi Suriyeli kadın canlı bomba emeline ulaşamadan askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Canlı bombanın Avesta Khabur kod adını kullanan 20 yaşındaki Halep doğumlu Zeluh Hemo olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre tanklara saldırmadan askerlerin fark ettiği YPJ’li Hemo vurulduğu sırada bombayı patlattı. Askerler ve ÖSO birliklerine mensup savaşçılardan kimse yaralanmazken, bölgedeki tanklar da zarar görmedi.

(Gazete Vatan)