Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TERÖRİSTLERİN TEMİZLEDİĞİ YERLER

Harekatın 10. gününde, Burseya Dağı ve Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi teröristlerden temizlendi.

60 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Aralıksız devam eden operasyonlarda ise harekatın başlangıcından itibaren öldürülen 597 teröristin 60'ı, PKK'nın bir diğer uzantısı olan YRK'nın üyesi olduğu tespit edildi.