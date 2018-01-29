Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop İskelesi'nde dört gün boyunca demirleyen İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu adlı savaş gemileri Sinop ziyaretini tamamlandı. Gemilerin Sinop'ta kaldıkları süre içerisinde emniyet ekiplerince iskele çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve sivillerin buraya girişine izin verilmedi. Gemilerin ziyaretinin sona ermesinin ardından iskele, tekrar kullanıma açıldı.