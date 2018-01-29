Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Hareketinin 10’nuncu gününde Kilis kent semalarında helikopter haraketliliği yaşandı. Hatay tarafından gelen helikopter Suriye sınırından uçarak, 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı pistine iniş yaptı. Helikopterde Zeytin Dalı Hareketinin yürüten komutanların olduğu öğrenildi.