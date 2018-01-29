Zeytin Dalı Hareketinin 10’nuncu gününde Kilis kent semalarında helikopter haraketliliği yaşandı. Hatay tarafından gelen helikopter Suriye sınırından uçarak, 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı pistine iniş yaptı. Helikopterde Zeytin Dalı Hareketinin yürüten komutanların olduğu öğrenildi.
Kilis’te helikopter haraketliliği
29.01.2018 - 12:30 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında bulunan Kilis’te, helikopter hareketliliği yaşandı.
Etiketler : kilis,helikopter,
539926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539926.aspx
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