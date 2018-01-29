Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısının açılışında konuştu. Konuşmasında ağırlıklı olarak Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bozdağ, operasyona yönelik provokatif haberleri eleştirdi. "Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir" diyen Bozdağ, şunları kaydetti: "PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir."

ABD'YE TEPKİ

PYD/YPG'ye verdiği destek üzerinden ABD'yi de eleştiren Bozdağ, "Beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları toplayın" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON NE KADAR SÜRECEK?"

Bozdağ'ın gündeminde "Operasyon ne kadar sürecek?" sorusu da vardı. Türk askerinin bölgede kalıcı olmadığını ve operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından çekileceğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti: "Herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz. 'Sınırlı olsun, süreli olsun' diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir."

Bozdağ konuşmasında şu ifadeleri de kullandı: "Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir. Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir."