23.36: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Afrin konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını ve Afrin'de "sivil kayıplar yaşandığına" ilişkin iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını söyledi. Binbaşı Galloway, SDG'nin (PYD/PKK) Münbiç Askeri Konseyini eğittiğini ve söz konusu konseyin yerel halk tarafından seçilen sivil yönetimi temsil ettiğini savundu. Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin sorunun Pentagon tarafından geçiştirilmesi dikkati çekti.

21.03: TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur." denildi.

20.15: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde Zap / Avaşin / Basyan / Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği bildirildi.

17.15 : Dün ele geçirilen Burseya Dağı'nda yaşanan çatışmalara ilişkin yeni görüntüler geldi. Ayrıca Afrin kırsalında YPG'li teröristler tarafından revir olarak kullanılan sığınak bulundu.

16.30 : Anadolu Ajansı: Afrin'in batısındaki Raco belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe öğle saatlerinde YPG'li teröristlerden alındı. Böylece Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

16.00 : Doğan Haber Ajansı, sınır hattındaki Cinderes çevresinde bombalanan terör mevzilerinin fotoğraflarını servis etti. Zeytin Dalı harekâtının başından beri çatışmaların sürdüğü bölge, hayli kritik bir konumda. Bugün Cinderes'in girişindeki Hammam köyünden de ilk fotoğraflar geldi.

15.35 : İhlas Haber Ajansı: Reyhanlı'ya teröristler tarafından atılan roket, Gültepe Mahallesi'ne isabet etti. Çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bir araç zarar gördü. Can kaybı veya yaralı yok.

15.00 : Anadolu Ajansı: PKK'lılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını bastı. Terör yandaşları, ellerinde 'Savaş burada başlıyor' ve 'Silah ihracatını durdurun' yazılı siyah pankartlar ve terör örgütü YPG'yi temsil eden bez parçası ile yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu salona girdi. Terör sloganları atan beş kişi, polise haber verilmesi üzerine salonu terk etti.

14.25 : Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, El Bab'ın güneyinde yer alan Salah köyündeki YPG mevzilerini top atışlarıyla vurdu.

14.10 : Zeytin Dalı harekâtında öldürülen YPG'li teröristlerin cenazeleri Afrin'de kaldırıldı. Yerel kaynaklar, 15 terörist için düzenlenen törende tabutların üstüne örgütün bez parçalarının örtüldüğünü aktarıyor.

13.45 : Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, dün ele geçirilen Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.

13.20 : Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerince vuruluyor. Savaş uçaklarının sınır hattındaki uçuşu sürerken sınır ötesindeki bazı noktalardan dumanlar yükseliyor.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen operasyonlarda teröristlerden temizlenen Reyhanlı ilçesi karşısında sınırın sıfırındaki El Hamam köyü merkezine teröristlerce top atışı yapıldığı görüldü.

12.25 : BBC muhabiri Riam Dalati, bu sabah Burseya Dağı'na sekiz tank ve 12 zırhlı aracın sevk edildiğini bildiriyor. Türk ordusu tepeye üs bölgesi inşa etmeye başladı. Kule bittiğinde yaklaşık sekiz kilometre çapındaki alan kuş bakışı görülebilecek. Dalati'nin paylaştığı bilgiden dakikalar sonra haber ajansları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen zırhlı araçların fotoğraflarını servis etti.

11.40 : İhlas Haber Ajansı: Dün el değiştiren Burseya Dağı'na gece saatlerinde sızmaya çalışan teröristler yakalandı.

10.55 : Anadolu Ajansı: Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle zaman zaman atış gerçekleştiriliyor. Dumanların yükseldiği bölgede patlayan topların sesleri sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor. Türk savaş uçakları da sınırda uçuş yapıyor.

10.25 : TSK: Zeytin Dalı harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 oldu. Açıklamaya göre, 25 savaş uçağı gece boyunca 44 YPG hedefini bombaladı ve bir gecede 40 terörist öldürüldü.

09.40 : Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından YPG'li teröristler taciz ateşi açtı. Derbesiye bölgesindeki teröristlere anında karşılık verildi, tank ve obüslerin karşı saldırısında iki YPG'li öldürüldü.

07.45 : Türk jetleri gece boyunca çok sayıda hava harekâtı düzenledi. Bombardımana tutulan yerler Afrin çevresi, Minniğ havalimanı, Kefrcene, Tel Rıfat ve Meryemin.

07.30 : Atak helikopterleri, gece saatlerinde Afrin çevresindeki YPG'li mevzilerini vurdu.

07.15 : Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP de, Burseya Dağı'na dikilen Türk bayrağının fotoğraflarını dünyaya geçti.

07.10 : Türk ordusu tarafından YPG'li teröristlerden dün alınan Burseya Dağı'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı. Onlarca Türk özel kuvvetler askerinin dikkat çektiği görüntüde, sıcak çatışma anları yer alıyor. Video kaydının finalinde ise canlı yakalanan YPG'liler var.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının 10. gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktarıyor olacağız.