Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı düzenlendi. Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan roket, Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü.





Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini havadan ve karadan ateş altına aldı.





REYHANLI'YA DA ROKET ATILDI

Kilis'teki saldırının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket işyerine isabet etti.





Patlama nedeniyle işyerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.





