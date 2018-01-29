Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin "Savaş" açıklaması yapan Türk TabiplerBirliği (TTB) hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Bunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ''Bundan rahatsız olanlar, sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim, 'savaşa hayır' diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin, bugüne kadar biz, 'barışa evet' dediklerini de pek duymadık'' diye konuşmuştu.