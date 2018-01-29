Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkünde bir araya geldi. Üçlü birlikte öğle yemeği yedi.