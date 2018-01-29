Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkünde bir araya geldi. Üçlü birlikte öğle yemeği yedi.
Erdoğan, Vuçiç ve İzzetbegoviç birlikte öğle yemeği yedi
29.01.2018 - 16:35 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile öğle yemeği yedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Sırbistan Cumhurbaşkanı,Aleksandar Vuçiç,Bosna Hersek,Bakir İzzetbegoviç,
539969 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539969.aspx
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