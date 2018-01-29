Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç ile Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkünde bir araya geldi. Üçlü birlikte öğle yemeği yedi.