Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırdan geçerek tarafından Türkiye tarafına geçmeye çalışan bir terörist askerler tarafından silahsız olarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.