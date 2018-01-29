Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırdan geçerek tarafından Türkiye tarafına geçmeye çalışan bir terörist askerler tarafından silahsız olarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.