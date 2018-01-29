Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırdan geçerek tarafından Türkiye tarafına geçmeye çalışan bir terörist askerler tarafından silahsız olarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da sınırı geçmeye çalışan bir terörist yakalandı
29.01.2018 - 18:11 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan bir terörist askerler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırdan geçerek tarafından Türkiye tarafına geçmeye çalışan bir terörist askerler tarafından silahsız olarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,sınır,
539975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539975.aspx
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