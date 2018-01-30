Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Telafer'e giden Kılavuz, söz konusu okulu yapabilmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu. Resmî prosedürlerin tamamlanmasının ardından, anaokulu için tahsis edilen 3 bin 500 metrekarelik arsa, Kılavuz tarafından teslim alındı. Arsanın alınması sonrasında iş makineleri eşliğinde, şehidin vasiyetini yerine getirmek üzere ilk kazmayı vuran Kılavuz, inşaat alanındaki tabelaya "Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı" yazdı. Şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek için Türkmeneli'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kılavuz, anaokulunun, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacağını belirtti. Kılavuz "Binasının inşasına bir an evvel başlayıp, yapımını hızla gerçekleştireceğimiz anaokulunda binlerce Türkmen balası, tıpkı şehidimiz gibi vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişecektir" dedi.