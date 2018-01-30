Ebru Karatosun ANKARA
Darbeci Halit Kazancı'nın, Akın'ın FETÖ’cü olduğunu bildiği, bu nedenle ateş ederken bacağını hedef aldığı ifade edildi. Burak'ın yanında bulunan koruma ekibinden arkadaşının ise şehit edildiği vurgulandı. Burak Akın, Genelkurmay Karargahı'nda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın derdest edildiği sırada vurulmuştu.
Senaryo gereği vurulmuş
30.01.2018 - 05:53 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 05:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, “FETÖ'cüyüm” diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda koruma subayı olan Yüzbaşı Burak Akın'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi örgüt talimatıyla vurulduğu tespit edildi.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : burak akın,fetö,
540079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540079.aspx
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