Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Darbeci Halit Kazancı'nın, Akın'ın FETÖ’cü olduğunu bildiği, bu nedenle ateş ederken bacağını hedef aldığı ifade edildi. Burak'ın yanında bulunan koruma ekibinden arkadaşının ise şehit edildiği vurgulandı. Burak Akın, Genelkurmay Karargahı'nda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın derdest edildiği sırada vurulmuştu.