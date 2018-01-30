Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Operasyonu’nun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürütülmesini değerlendirirken, eleştirinin dozunu kaçırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için “yedek ordu” tabirini kullanarak hakarette bulundu. TSK’nın ÖSO’nun “kuyruğuna takıldığını” ileri süren Kılıçdaroğlu, “Bizim bir ordumuz var. Peygamber ocağı, kahraman ordu diyoruz. Zor şartlarda mücadele ediyorlar. Ordumuzun kahramanlığını bir anlamda ÖSO’ya devretmeye çalışıyoruz. Niçin, kimdir ÖSO? Ordumuz orada mücadele ediyor. Ordu, ÖSO’nun arkasına neden gizlenir, hangi gerekçeyle gizlenir, biz bundan rahatsızız” dedi. “TSK ile ÖSO’nun birlikte anılmasını, ben içime sindiremiyorum” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Koskoca Türkiye’nin Ordusu ikinci planda, ÖSO birinci planda. Ne demek bu? Ayrıca siz bölgede operasyon yapıyorsanız ve buna karar vermişseniz, bu ülkenin birliği bütünlüğü açısından önemliyse, bunu kendi silahlı kuvvetlerinizle yaparsınız. Başka bir gücü, kendi silahlı kuvvetlerinizin yanına monte etmeye ne ihtiyacınız var? TSK gitmiş mücadele veriyor, hava desteği var, top desteği var, yedek orduymuş gibi açıklama yapıyorsunuz. TSK yedek ordu gibi gösteriliyor. Biz bunu eleştireceğiz. Ordu’nun başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz.”