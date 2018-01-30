Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunu engellemek için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatan Türkiye, sadece PKK/YPG’ye karşı mücadele etmiyor. Mehmetçik, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG saflarında savaşmak için başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Avustralya, Almanya, İsrail ve Hollanda gibi ülkelerden Afrin’e gelen yüzlerce uluslararası teröriste karşı destan yazıyor. Daha önce Afganistan’ın işgali, Irak’ın parçalanması dâhil Müslüman ülkelerde yapılan operasyonlara katılan bu paralı askerler şimdi de bölücü terör örgütünün emrine girmiş durumda. Kendilerine “Enternasyonel Şavaşçılar” adını veren bu hainler, parayı kim verirse onun adına savaşıyor.

Millî İstihbarat Teşkilatının isim isim belirlediği yabancı teröristlerden biri John Conner. Kanadalı 67 yaşındaki emekli asker olan Conner, teröristlere eğitim veriyor. Örgütte, “Heval Zinar” kod adını kullanıyor.

İngiliz vatandaşı Alan Duncan, ABD’nin Irak’ı işgalinde ABD Ordusu’nda görev yaptı. Örgütün “Heval Cesur” adını verdiği keskin nişancı Duncan, Kobani’de de boy gösterdi.

Yine bir İngiliz vatandaşı olan Jim Matthews, eski bir asker. İngiltere ordusunda 1996 yılında göreve başladı. Bosna ve Irak’ta işgal güçlerinde yer aldı. Daha sonra YPG saflarına katıldı. Kod adı Cudi.

Hanna Bohman, Kanadalı. 29 yaşında. Kod adı Hevi Piling. Keskin nişancılık eğitimi almış.

Hollandalı Jesper Söder de keskin nişancı. Peşmerge saflarındayken YPG’ye katılmış.

Amie, Suriye’de YPG saflarındaki yüzlerce Amerikalıdan biri. Las Vegaslı, ABD’nin Irak’ı işgali sırasında deniz piyadesi olarak görev aldı. Görevi bitince önce peşmergeye daha sonra YPG saflarına katıldı. Örgütü silah eğitimi veriyor.

Lance Anderson bir ABD vatandaşı. ABD ordusu özel birliğinde görev almış. Keskin nişancı. Kod adı Dilşad.

Scott Wolf’ın kod adı Nere Kar. Amerikalı, ABD Ordusunda piyade olarak Irak’ta görev almış. Şimdi YPG saflarında.

Damien Boudsommier, 27 yaşında. Bir Fransız. Afganistan’da Birleşmiş Milletler güçlerinde görev almış. Kod adı Gelhat Azadi.

Jordan Matson, 28 yaşında. Amerikalı. Daha önce Afganistan ve Irak’ta Amerikan Özel Kuvvetleri’nde görev yapmış. Keskin nişancı. YPG’ye 2014 yılında katılmış. Kod adı Botan.

Joe Ackerman ve Mitchell Scott: Joe İngiliz İngiltere ordusunda özel kuvvetlerde görev yapıyordu. YPG ye katıldı Agir kod adını aldı.

Avustralyalı Velat kod adlı 26 yaşındaki Mitchell Scott ise önce peşmerge sonra YPG de bomba yapımı bombalama eğitimi veriyorlar.

PYD, AFRİN’E DEAŞ’LI GETİRDİ

Öte yandan PYD/PKK, Afrin’e Fırat Nehri’nin doğusundan yeni DEAŞ’lı gruplar getirdi. Terör örgütünün, yeni gelenleri Afrin hapishanelerinden bıraktığı DEAŞ’lılarla birleştirip TSK ve ÖSO’ya karşı kullanacağı belirtiliyor. Kaçacak yeri kalmayan, ülkesine dönemeyen ancak savaşma ve bomba yapma kabiliyeti yüksek DEAŞ’lı teröristler PYD/PKK tarafından değerlendiriliyor. PKK’ya alınmayan DEAŞ’lıların ise Türkiye’ye yönlendirildiği kaydediliyor. PYD/PKK, kendine çalışacak DEAŞ’lıların isimlerini terörist listesinden çıkarmayı vadetti.

KANDİL'DEN YENİ HAİNLİK

Yalnız Afrin’de değil, Fırat’ın doğusunda da TSK bombardımanıyla zor anlar yaşayan PYD/PKK, sınırda yeni bir saldırı planını devreye soktu. Kandil’den gönderilen ve Ceylanpınar karşısındaki Rasu’l-Ayn’a ulaşan 80’i aşkın keskin nişancı terörist, Cerablus’tan Haseke’ye kadar olan hatta aralıklarla konuşlanıyor.