Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı başlattıktan hemen sonra sivillerin korunması ve insani yardım ulaştırılması için de harekete geçti. Bölgede AFAD, Kızılay ve bazı STK’lar faaliyetlerini sürdürüyor. İlk aşamada 50 bin kişinin göç etme ihtimaline karşı çadır kentler kuruldu. Çatışma alanlarındaki sivillerin tahliyesi için kapsamlı çalışmalar devam ederken, Afrin’den gelecek muhtemel göç hatları olan İdlib ve Azez’de hazırlıkları sürdürüyor. Göçlerin ülke dışına değil, Suriye içinde gerçekleşmesi için üstün gayret gösterildiğini belirten yetkiler, İdlib, Azez gibi diğer yerlerde göç barınma merkezleri ve kamp kurulması çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce İdlib’te 700 çadırlık iki kamp kurulduğunu hatırlatan yetkililer, Azez’de de yaklaşık 4 bin kapasiteli 500 çadır için çalışmalarını devam ettiği bilgisini paylaştı. Ayrıca, Suriye’deki mevcut kamplar ve yeni inşa edilenlerle beraber kampların 50 binden fazla göçü idare edebilecek durumda olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Afrin’den sivillerin tahliyesi ve insani yardım faaliyetleri için hazır beklerken, terör örgütü PKK/PYD sivillerin bölgeden çıkışına izin vermiyor. Afrin’de sivilleri çatışmalarda canlı kalkan olarak kullanıldığını söyleyen güvenlik birimleri, sivillerin TSK’nın hedef alacağı yerlerde bekletildiği, çıkışlarına izin verilmediği, çıkış yollarının kapatıldığını ve insani yardım hatlarının engellendiğini ifade ediyor. Yetkililer, ilçeyi terk etmek isteyip terör örgütlerince engellenen kişi sayısının ise 50 binden fazla olabileceğini tahmin ediliyor.