Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Tabipleri Birliği merkez konseyi üyesi doktorlara gözaltıTTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor. Genel Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir'de gözaltı işlemlerinin yapıldığı belirtiliyor.

ESKİŞEHİR TABİPLER ODASI ESKİ BAŞKANI GÖZALTINDA

TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinden Eskişehir Tabipler Odası eski Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Eskişehir'de gözaltına alındı. Kentte pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Yılmaz, evinde yapılan aramanın ardından TEM Şubesi’ne getirildi. Bülent Nazım Yılmaz’ın buradaki işlemlerinin ardından Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

BAKAN DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Tabipleri Birliğine yönelik soruşturmaya ilişkin, "Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır. Gereken de hukuk nezdinde yerine getirilecektir" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada ''Başsavcılığımızca Türk Tabibleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiş olup Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yasal işlemler bu sabah itibarıyla başlatılmıştır'' denildi.

TTB'NİN AÇIKLAMASI NEYDİ?

TTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle oluşturulan bir halk sağlığı sorunudur.Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı harekâtına ilişkin 'savaş bir halk sağlığı sorunudur' tanımlaması yapan TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlattı.