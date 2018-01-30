Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin son gelişmelere yer verildi. Açıklamada operasyonda öldürülen terörist sayısının 649'a ulaştığı ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. TSK ayrıca, düzenlenen hava harekâtıyla 3 hedefin daha imha edildiğini duyurdu.
TSK: Öldürülen terörist sayısı 649 oldu
30.01.2018 - 08:36 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'deki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 649 terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
Etiketler : zeytin dalı,suriye,afrin,
540105 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540105.aspx
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