Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin son gelişmelere yer verildi. Açıklamada operasyonda öldürülen terörist sayısının 649'a ulaştığı ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. TSK ayrıca, düzenlenen hava harekâtıyla 3 hedefin daha imha edildiğini duyurdu.