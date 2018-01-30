Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 27 kişi hakkında 30/01/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığında FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
30.01.2018 - 09:38 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,bakanlık,
540113 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540113.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER