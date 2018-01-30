Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'ye doğru geçen dev Türk askeri konvoyu, Halep ve İdlib arasında görüntülendi. Konvoyda tanklar ve zırhlı araçlar yer alıyor.

Türk ordusu, Buseyra Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alıyor. Gece saatlerinde tepeden yoğun top sesleri geldi.

13.00 : Burseya Dağı’nın eteklerinde kurulan ve Kürt kökenli Suriyelilerin yaşadığı Kastel Cindo köyü, TSK öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonlar sonrası teröristlerden tamamen temizlendi.

11.20 : TSK ve ÖSO, Mamal Uşağı'nın güneyindeki Halil Külkü köyünü ele geçirdi.

10.55 : Anadolu Ajansı: Sınırdaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçakları tarafından bombardımana tutuldu. Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor. Dumanlar yükseldiği bölgedeki patlamalar, Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

10.35 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, telefonda görüştü.

10.25 : YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı bir roket, Kilis'te bir zeytinliğe isabet etti. Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytinliğe roket düşmesiyle, çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

8.40 : TSK, bu sabah yaptığı açıklamayla Zeytin Dalı harekâtında 649 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

07.55 : Terör örgütünün medya hesapları, yayınladıkları görüntülerle Raco çevresindeki tepelerin kontrolünü kaybettiklerini doğruladı. Raco bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirilen Mamal Uşağı köyünden de ilk fotoğraf yayınlandı.

07.40 : Savaş uçakları, gece saatlerinde Kilis'in karşısında ve Cinderes bölgesinde hava saldırıları düzenledi.

07.30 : Türk ordusu, Buseyra Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alıyor. Gece saatlerinde tepeden yoğun top sesleri geldi.

07.20 : Zeytin Dalı harekâtında neredeyse her an sıcak bir gelişme yaşanırken, akşam saatlerinde büyük bir TSK konvoyu Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoyun ilerlediği nokta, İdlib'e bağlı El Eys. Tanklar ve zırhlı araçların yer aldığı Türk konvoyu, El Atarib kasabası civarında görüntülendi.

07.10 : Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, "Afrin'de faaliyet gösteren gruplarla çalışmıyoruz. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki grupların koalisyon ile hiçbir ilgileri yok. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır" dedi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının on birinci gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.

