Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda yüzlerce terörist öldürülürken TSK ve ÖSO güçleri ilerleyişi sürdürüyor. Tüm bunlar yaşanırken sınır hattındaki Kilis'e Afrin'deki teröristler tarafından roket atıldığı öğrenildi. Zeytinlik alana düşen roket can kaybına yol açmadı. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.
Kilis'e roket düştü
30.01.2018 - 10:30 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'den atılan roket, Kilis'te zeytinlik alana düştü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Etiketler : zeytinlik,kilis,
540123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540123.aspx
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