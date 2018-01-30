Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda yüzlerce terörist öldürülürken TSK ve ÖSO güçleri ilerleyişi sürdürüyor. Tüm bunlar yaşanırken sınır hattındaki Kilis'e Afrin'deki teröristler tarafından roket atıldığı öğrenildi. Zeytinlik alana düşen roket can kaybına yol açmadı. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.